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الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في

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الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في
عدد الوفيات وصل إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي

الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت ، اليوم الإثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و796132 إصابة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة في تحديثه اليومي، بأن عدد الوفيات بكوفيد-19 وصل إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل 10722 مريضاً للشفاء خلال يوم أمس، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و335141، مع بقاء 430198 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن أرقاماً قياسية للإصابات اليومية بكورونا تم تسجيلها في كل من العاصمة موسكو (6897 حالة) وبطرسبورغ (1403 حالات).روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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