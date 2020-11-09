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الثانية في 24 ساعة وبالسكن نفسه.. مركبة تحترق فجراً بجازان والكاميرات كاشفة!

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ألسنة لهب تتصاعد ومالكها يمرر بلاغاً للشرطة و"المدني".. مباشرة لمعرفة الملابسات

الثانية في 24 ساعة وبالسكن نفسه.. مركبة تحترق فجراً بجازان والكاميرات كاشفة!

باشرت الجهات المعنية في محافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، فجر اليوم، حادثة احتراق مركبة في إسكان الروان- غرب المحافظة.

وفي التفاصيل، فُوجئ صاحب مركبة كانت متوقفة أمام منزله بألسنة اللهب تتصاعد منها فجر اليوم؛ حيث مرر بلاغاً للدفاع المدني وشرطة المحافظة، وتمت مباشرتها، وفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها.

وجاءت حادثة اليوم بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل حادثة احتراق لمركبة فجر أمس، في التوقيت نفسه من نوع "شاص" في السكن ذاته، التي نشرت تفاصيلها "سبق"؛ حيث كشفت كاميرات المراقبة المزروعة في أحد المنازل المجاورة عن شخص يقوم بسكب مادة مشتعلة على المركبة، ومن ثم إضرام النيران فيها قبل الفِرار من الموقع.

جازان احتراق مركبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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