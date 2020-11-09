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"مدني مكة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": ابتعدوا عن مجاري السيول

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"مدني مكة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": ابتعدوا عن مجاري السيول "مدني مكة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": ابتعدوا عن مجاري السيول
أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة تستمر حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية نتيجة هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات.

وكانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدّسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.مديرية الدفاع المدني مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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