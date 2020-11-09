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"تُخلصك من مرض مزعج".. شهادة اعتماد أمريكية لأحد منتجات "أبل" الشهيرة

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"تُخلصك من مرض مزعج".. شهادة اعتماد أمريكية لأحد منتجات "أبل" الشهيرة "تُخلصك من مرض مزعج".. شهادة اعتماد أمريكية لأحد منتجات "أبل" الشهيرة
عبر ترخيص صادر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

حصل أحد أبرز منتجات شركة "أبل" الأمريكية على شهادة اعتماد أمريكية، لأنه يخلصك من مرض مزعج.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت ترخيصًا لساعة "أبل ووتش"؛ لأنها يمكنها علاج أحد الأمراض الشهيرة المزعجة.

وأوضح التقرير أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قالت إن ساعة "أبل ووتش" يمكنها أن تعالج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة.

وأشار البيان إلى أن "أبل ووتش" يمكنها أن تكون مفتاحًا لحل مشاكل النوم المرتبطة بظهور كوابيس اضطرابات ما بعد الصدمة.

ويرجع ذلك إلى نظام بيانات موجود في ساعة "أبل ووتش"، يمكنه أن يضبط معدل ضربات القلب، ويكشف إذا ما كنت ستواجه كابوسًا؛ فإنه ينبهك باهتزاز في معصمك ويحافظ على نومك عميقًا خاليًا من الكوابيس.

ولكن أشارت إلى أن تطبيق "نايت وير" على ساعات "أبل ووتش" لا ينبغي أن يُصرف إلا بوصفة طبية؛ لأنه يعتبر علاجًا قائمًا بذاته.شركة أبل الأمريكية ساعة أبل ووتش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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