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لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ"أمانة الطائف" مع شكاوى تأجير الخيول والدبابات

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لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ"أمانة الطائف" مع شكاوى تأجير الخيول والدبابات لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ"أمانة الطائف" مع شكاوى تأجير الخيول والدبابات
وقفت على المعاناة تجاوبًا مع "سبق" وأكدت أن مراقبيها يقومون بمعالجة المخالفات

لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ

تجاوبًا مع "سبق"، وقفت أمانة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، على معاناة شكاوى الكثير من المواطنين بسبب انتشار ظاهرة تأجير الخيول والدبابات، والتي أثارت الأتربة والغبار وألحقت الضرر بالكثير من المتنزهين الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية وغيرها نظرًا لوجود مساحات شاسعة من الأتربة حول المنتزه.

وأكدت أمانة الطائف لـ"سبق"، أن مراقبي الأمانة لن يسمحوا لأي شيء أن يعكر صفو الزوار والمتنزهين، ويقومون أيضًا بمعالجة أي مخالفة قد تحدث فور وقوعها؛ وذلك بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهة الأمنية.

وأشارت الأمانة إلى أنها قد خصصت في أوقات سابقة مواقع مناسبة وآمنة لأصحاب الخيول والدبابات بعيدة عن الطرق العامة التي تشهد كثافة عالية من المركبات وعن أماكن جلوس المتنزهين لضمان راحة الجميع وسط بيئة آمنة خالية من الأتربة والحوادث لا سمح الله.

وشددت أمانة الطائف على ملاك الخيول والدبابات، ضرورة أتباع الأنظمة المعمول بها بعدم الخروج عن المنطقة المسموح بها والتي ينتج عنها إزعاج للمتنزهين.أمانة الطائف تأجير الخيول والدبابات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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