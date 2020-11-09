أخبار عاجلة

لما أبوك يجيبلك عروسة -
سقوط قوي من نور قدري وطاهر أبو ليلة في رامز في الشلال -
مقلب رامز جلال في صالح جمعة -
رد فعل صالح جمعة بعد مواجهة رامز جلال -
طريقة عمل سلطة الزبادي بالطحينة -
طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة -
طريقة عمل شوربة الطماطم -
طريقة عمل المقلوبة باللحمة -
تفاصيل فيديو السيدة المسنة  الذي أغضب رواد السوشيال ميديا -
مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان عزت العلايلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ"أمانة الطائف" مع شكاوى تأجير الخيول والدبابات

Print
لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ"أمانة الطائف" مع شكاوى تأجير الخيول والدبابات لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ"أمانة الطائف" مع شكاوى تأجير الخيول والدبابات
وقفت على المعاناة تجاوبًا مع "سبق" وأكدت أن مراقبيها يقومون بمعالجة المخالفات

لا لمعكري الصفو.. تفاعل لـ

تجاوبًا مع "سبق"، وقفت أمانة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، على معاناة شكاوى الكثير من المواطنين بسبب انتشار ظاهرة تأجير الخيول والدبابات، والتي أثارت الأتربة والغبار وألحقت الضرر بالكثير من المتنزهين الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية وغيرها نظرًا لوجود مساحات شاسعة من الأتربة حول المنتزه.

وأكدت أمانة الطائف لـ"سبق"، أن مراقبي الأمانة لن يسمحوا لأي شيء أن يعكر صفو الزوار والمتنزهين، ويقومون أيضًا بمعالجة أي مخالفة قد تحدث فور وقوعها؛ وذلك بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهة الأمنية.

وأشارت الأمانة إلى أنها قد خصصت في أوقات سابقة مواقع مناسبة وآمنة لأصحاب الخيول والدبابات بعيدة عن الطرق العامة التي تشهد كثافة عالية من المركبات وعن أماكن جلوس المتنزهين لضمان راحة الجميع وسط بيئة آمنة خالية من الأتربة والحوادث لا سمح الله.

وشددت أمانة الطائف على ملاك الخيول والدبابات، ضرورة أتباع الأنظمة المعمول بها بعدم الخروج عن المنطقة المسموح بها والتي ينتج عنها إزعاج للمتنزهين.أمانة الطائف تأجير الخيول والدبابات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية