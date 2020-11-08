صور وفيديو .. اردنيون في الخارج : البداد كابيتال تنشئ 114 مستشفى متنقلا في 27 دولة لمواجهة كورونا

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الدكتور فطين البداد وشقيقه زايد البداد رجلا أعمال اردنيان باتا رمزين ومثلا يحتذى لنجاحات المغتربين الاردنيين

الشركة ابتكرت بعقول مهندسيها أفضل اجهزة التعقيم واجهزة الفحص باعلى المواصفات العلمية والصحية

فطين البداد : عملية التوسع التي نقوم بها لشركاتنا ومصانعنا في مختلف القارات هي " الحبل السري " الذي يربط النجاح بالابداع

زايد البداد : البداد كابيتال باتت مقاولا معتمدا لدى الفيفا على مستوى العالم

جى بي سي نيوز :- يجهل كثيرون من خارج القطاعات الاقتصادية في الاردن حقيقة الابداعات والابتكارات والانجازات التي ينفذها المغتربون الاردنيون في العالم ، خاصة أولئك الذين يقودون أو يمتلكون شركات اردنية رائدة على المستوى الدولي ، تمكنت من وضع قدمها بقوة على طريق التنافس العلمي والتجاري وتجاوز كبريات الشركات العالمية في مجالات وتخصصات معقدة ، حيث ابهر هؤلاء الاردنيون المغتربون العالم بابداعاتهم .

ومن بين أولئك الاشخاص من رجال الأعمال الاردنيين الذين باتوا رموزا وأسماء في عالم المال والاعمال والاقتصاد الدكتور فطين البداد رئيس مجلس ادارة البداد كابيتال الشهيرة وشقيقه زايد البداد الرئيس التنفيذي اللذان يقودان الشركة باحتراف حيث تمكنا من الوصول بها إلى العالمية لتصبح مثلا يحتذى لنجاحات شركات اخرى من مختلف الجنسيات .

ففي مجال الحلول الخارجية ، كانت البداد التي انطلق فرعها الأول بأبو ظبي في العام 1971 على يد المؤسس الحاج حسين البداد هي السباقة في إنشاء المباني العصرية والمباني المتنقلة والمؤقتة ووحدات الإغاثة.

ومما يشار اليه عبر المجلات المتخصصة والاسواق المرادفة أنه تم تصنيف البداد كابيتال كأكبر شركة على المستوى العالمي في صناعة البيوت الجاهزة والخيم والمخازن بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل المطارات وصيانة الطائرات وغيرها ، ناهيك عن الاستثمارات والتطوير العقاري والمقاولات، وقطاع تجارة البيع بالتجزئة لمفروشات الحدائق، والستائر وأثاث المناسبات وتجهيزاتها، وتصميم وتنفيذ وادارة المهرجانات والفعاليات وغيرها عبر تخصصات مختلفة ومتنوعة حازت على الريادة على المستوى الدولي ودخلت موسوعة جينس فعلا لا قولا ..

وتضم هذه الشركة الاردنية الرائدة تحت مظلتها عدة شركات رئيسية، هي: "البداد العالمية"، "البداد الهندسية" التي يتوزع إنتاجها بين مصنعين أساسيين، هما مصنع الحديد ومصنع الألمنيوم والزجاج، و"البداد للمباني الجاهزة" و"البداد تكنولوجي" و"البداد للمقاولات" و"البداد إيفنت العالمية" و"تسكين" لإدارة المرافق والبداد للمناسك .

ويقول رئيس مجلس الادارة رجل الأعمال الاردني الدكتور فطين البداد إن التطوير هو اساس البقاء الذي يجعلك دائما في دائرة المنافسة ، من اجل ذلك فإن عملية التوسع التي نقوم بها لشركاتنا ومصانعنا في مختلف القارات هي " الحبل السري " الذي يربط النجاح بالابداع ، خاصة إذا كان هذا التوسع مبنيا على أسس علمية صحيحة ودراسات معمقة تعدها دوائر التطوير في مجموعتنا التي تضم من الكوادر الاردنية وحدها 350 مهندسا وفنيا علما بان مجموعة الكوادر تبلغ 4500 كادر ، ولا زلنا نتوسع يوما بعد يوم لكي نظل حاضرين وبقوة على المستوى العالمي .

114 مستشفى ميداني في 27 دولة

وقال ، من اجل ذلك أسسنا العديد من الشركات ومنها البداد ‏للتجهيزات الطبية المتطورة Albaddad medtech في كل من الامارات والولايات المتحدة "كاليفورنيا" و قمنا باستقطاب اهم المتخصصين والمهندسين الطبيين لنواكب التطور الطبي باستمرار ، وجائحة كورونا التي هي محط اهتمام العالم ، حفزتنا على الابتكار ومواكبة كل حقيقة علمية يتم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في الدول المختلفة ، وبفضل الله تعالى فقد أنشأنا العديد من المستشفيات الميدانية والمتنقلة وصلت الى 114 مستشفى في 27 دولة حول العالم منها الامارات والسعودية والاردن ، والكويت وعمان وليبيا واسبانيا والجزائر وايطاليا والولايات المتحدة وغيرها ، ليس هذا فقط ، بل إننا ابتكرنا اجهزة التعقيم واجهزة الفحص باعلى المواصفات العلمية والصحية ، ومستشفياتنا المتنقلة مجهزة تجهيزا كاملا باسرة طبية وفق احدث الابتكارات العلمية واجهزة متخخصصة حساسة فضلا عن غرف العناية الحثيثة والاوكسجين المركزي .

وعن سبب تحول الكثير من الدول من المستشفيات الثابتة الى المستشفيات الميدانية قال بأن هذا يعود لتطور وفهم في الأولويات الصحية ولكون هذه المستشفيات تتميز بسرعة البناء والجودة وقلة التكلفة قياسا بالمستشفيات الثابتة ..

وعن سعة هذه المستشفيات قال الدكتور فطين البداد بأنها متنوعة فكل مستشفى يضم من 200 إلى 1200 سرير حسب الطلب ومن خلال التجربة بتنا مضرب مثل في السرعة والجودة وفق اعلى المواصفات ، حيث تأتينا كل يوم عروض متعددة من مختلف القارات .

البداد للمناسك

ويقول زايد البداد الرئيس التنفيذي : إنه وفضلا عما تقدم آنفا ، فإننا بتنا المقاول الرئيسي للتسكين في مكة المكرمة وعرفة والمشاعر المقدسة ونقوم سنويا بتوفير وادارة هذه الاسكانات بمساحة تصل الى مليون و700 الف متر مربع وتسكين مليون و500 ألف حاج لنصبح بذلك من اكبر المقاولين بهذا الشأن ، ناهيك عن تخصصات اخرى في مجموعتنا تطلع ببناء المعارض والادارة والاشراف على المهرجانات والفعاليات الكبرى العربية والعالمية ، ولنا أذرع معروفة ومجربة في قضايا التخزين والتوريد وغيره .

وكشف زايد البداد أن الشركة ستقوم خلال عام 2021 بالاستحواذ على مجموعة من الشركات المتخصصة بهذه الفعاليات في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا وإندونيسا وسنغافورة بما يتيح زيادة المساحات التأجيرية عالمياً ، ولدى المجموعة فروع وممثلون في أنحاء دول الخليج العربي، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وأستراليا ونيوزيلندا وسلطنة عمان.

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البداد مقاول معتمد لدى الفيفا

وتابع : إننا نقوم من خلال " البداد ايفنت " المتخصصة بادارة الاحداث بتطوير القسم الرياضي وبتجهيز الفعاليات الرياضية الكبرى محليا واقليميا وعالميا ، ونتيجة هذه المثابرة اصبحنا بحمد الله من مقاولي الفيفا المعتمدين على المستوى العالمي ، بالاضافة الى تجهيز الاقسام العسكرية المتعلقة بمعدات التخزين الخاصة بالاغراض العسكرية ، كما باتت المجموعة أكبر الشركات على مستوى العالم في صناعة البيوت الجاهزة والخيم والمخازن بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل المطارات وصيانة الطائرات وغيرها .

هذا غيض من فيض انجازات مغتربين اردنيين في الخارج رفعوا راس بلدهم عاليا وباتوا رموزا لرجال الأعمال الناجحين وللشركات العابرة للحدود والقارات بكل قوة واقتدار .

تاليا فيديوهات وصور لبعض نشاطات مجموعة البداد * :

المستشفى الميداني - ابو ظبي

تفقد اعمال للمستشفى الميداني - ابوظبي

‏مستشفيات ميدانية في الأردن

صور مختلفة لتفقد الدكتور فطين البداد والسيد زايد البداد لمستشفيات ميدانية مختلفة

دكتور فطين البداد رئيس مجلس الادارة/ السيد زايد البداد الرئيس التنفيذي

مستشفى ميداني- العين

مشاريع، اسكان الحج -عرفات

جولة تفقدية لخطوط انتاج مصانع البداد

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