"أمناء الندوة العالمية" يبحث قضايا التطوع والعمل الإنساني والتنموي

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ناقش ميزانية المرحلة المقبلة وتحديث بعض اللوائح

عقد مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي يوم الخميس الماضي 2020/11/5م اجتماعه الثاني في دورته الثالثة عشرة في مقر الأمانة العامة بالرياض بمشاركة (20) عضواً، منهم (10) أعضاء من خارج المملكة عبر الدائرة التلفزيونية.

وناقش الاجتماع عدداً من قضايا العمل الخيري والإنساني وما يتعلق بأعمال الندوة وميزانيتها في المرحلة المقبلة، وتحديث بعض اللوائح المتعلقة بالعمل التطوعي والوظيفي.

يشار إلى أن مجلس الأمناء يعقد اجتماعاته الدورية لمناقشة المستجدات الطارئة والخطط المستقبلية لأعمال وبرامج الندوة بما في ذلك البرامج الخيرية والإنسانية المنسجمة مع رؤية 2030.