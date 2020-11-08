"غنيمة أبو حيمد": استثمروا في أبنائكم.. وهكذا صقل والديْ موهبتي وعلموني أسوق أفكاري

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خلال مشاركتها ضمن النماذج المبدعة في جلسات المؤتمر العالمي الأول للموهبة "تخيل المستقبل"

دعت عضو رابطة "موهبة" المهندسة غنيمة أبو حيمد، الأسر والآباء ومؤسسات التعليم إلى أهمية الاستثمار في المستقبل من خلال تحفيز قدرات ومواهب أبنائهم وطلابهم ولفتت في هذا الصدد إلى دور والديها في دعمها وتشجيعها في صقل مواهبها والحديث عنها واغتنام الفرص وفن الإقناع والتسويق لأفكارها.

وفي التفاصيل، قالت طالبة الماجستير في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تخصص الهندسة الميكانيكية، لسبق " استثمروا في المستقبل من خلال الاستثمار في أولادكم لأنهم بناة الغد".

واعتبرت المهندسة غنيمة " أن الانضمام إلى منصة عضوية موهبة العالمية التي أطلقت اليوم خلال فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع " تخيل المستقبل" في نسخته الأولى، هي خطوة أولى ومهمة تساعد الأسر في كيفية الاستثمار في أبنائهم وبعدها ستقوم "موهبة" في مساعدتهم في استكمال طريق صقل مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم من خلال برامجها وأنشطتها، وهذا أملنا في النهاية حيث نواجه مشكلات عدة في العالم ونأمل من خلال الاستثمار في عقول أبنائنا وطلابنا التصدي لهذه المشكلات وإيجاد حلول لها ليكون العالم مكاناً أفضل للعيش "

جاء ذلك على هامش مشاركتها كنماذج مبدعة في جلسات اليوم الأول من المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" للحديث عن رحلتها منذ بداية اكتشاف موهبتها ورعايتها في #موهبة حتى سبرها أغوار الهندسة الميكانيكية.

وأضافت عضو رابطة "موهبة" المهندسة أبو حيمد لـ"سبق": شاركت كواحد من النماذج المبدعة بقصة نجاحي حيث تحدثت عن المحافل التي شاركت فيها والمسابقات وكانت فرصة جميلة لاسيما أنه المؤتمر الأول من نوعه في العالم وحظيت بشرف المشاركة كمتحدثة فيه ومن خلاله استطعت تمثيل عدد من الطلاب الموهوبين وإيصال أصواتهم للإعلام وأنا سعيدة جداً بذلك.

وعن دور أسرتها في دعم موهبتها وتشجعيها، قالت غنيمة "والدَيْ أطال الله في أعمارهما أعتبرهما من أشد المعجبين بي وقد صقلوا مواهبي وشجعوني للحديث عنها وأمتلك الشجاعة والثقة الكافية للاستحواذ على الفرص التي تصادفني "

وتابعت : إحدى القصص الطريفة التي كانت تحصل مع والدي وهو رجل أعمال، إذ كان يعتبر أي فكرة أو فرصة تخطر ببالي، فهي بالنسبة له مثل إنشاء شركة وتأسيس مشروع وقد علمني دائماً كيف أبيع وأسوق أفكاري التي تدور برأسي.

كما علمني أبي فن الإقناع والحوار وتسويق أفكاري وألا أقبل وأستسلم عندما أسمع الإجابة بـ"لا " خصوصاً إذا كنت مؤمنة بالفكرة وأحاول إقناع الشخص بهذه الفكرة والإيمان بها.

ولفتت إلى أن تخصصات الواقع الافتراضي والمعزز غير موجودة حالياً في الجامعات السعودية في مرحلة البكالوريوس ولكنه موجود في الخارج، غير أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تسعى لفتح هذا التخصص في مرحلتي الماجستير والدكتوراه "

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" في نسخته الأولى والذي افتتحه اليوم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله–، أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ووجّه المقام السامي بإقامته كل عامين.

ويشارك في المؤتمر على مدى يومين 17 متحدثاً من الخبراء والمهتمين بالموهبة من الداخل والخارج، وسيتناول عدة محاور، من أبرزها رعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، وموهبة مسيرة عشرين عاماً، وتأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، ومستقبل العلوم والتقنية ورعاية الموهوبين والمبدعين في ظل الواقع الافتراضي، والعالم الافتراضي في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، وأبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، والاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين وتأثيراته على المجتمعات، والتبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم.