أخبار عاجلة

لما أبوك يجيبلك عروسة -
سقوط قوي من نور قدري وطاهر أبو ليلة في رامز في الشلال -
مقلب رامز جلال في صالح جمعة -
رد فعل صالح جمعة بعد مواجهة رامز جلال -
طريقة عمل سلطة الزبادي بالطحينة -
طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة -
طريقة عمل شوربة الطماطم -
طريقة عمل المقلوبة باللحمة -
تفاصيل فيديو السيدة المسنة  الذي أغضب رواد السوشيال ميديا -
مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان عزت العلايلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواطنون ومقيمون: قادرون على كبح استهلاك الإنارة لأقل من 10 % من طاقة المنزل

Print
مواطنون ومقيمون: قادرون على كبح استهلاك الإنارة لأقل من 10 % من طاقة المنزل مواطنون ومقيمون: قادرون على كبح استهلاك الإنارة لأقل من 10 % من طاقة المنزل
بعضهم يشتري المنتج الأقل ثمنًا بلا توفير

مواطنون ومقيمون: قادرون على كبح استهلاك الإنارة لأقل من 10 % من طاقة المنزل

يجهل بعضهم نسبة استهلاك الإنارة من الكهرباء لولا إعلان الفريق الفني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، عن أنها تساوي 10 % من طاقة المنزل، والمؤكد بحسب استطلاع لـ"سبق" مع عددٍ من المواطنين والمقيمين، غياب السلوكيات المساعدة للترشيد.

ويقول المواطن "محمد غنام" إن النسبة معقولة مقارنة بسلوكيات الاستهلاك والهدر الذي نراه في المنازل، من حيث إشعال اللمبات كاملة في كل مرافق المنزل دون الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في السلوك الجمعي والفردي بسبب التثقيف النوعي.

ويرى المقيم الأردني "أحمد رشيد" أهمية التعبئة المستمرة من خلال الإعلام ولوحات الطرق لأنها -على حد قوله- كفيلة برفع مستوى الوعي، كما أن اتباع سلوكيات الترشيد من خلال تلك المنصات من شأنه تخفيف العبء الشهري على الفاتورة.

وحول أبرز الفوائد التي عرفها عن الإنارة، قال المواطن "تركي سعد" إن اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" يضمن التوفير، وليس الأقل ثمنًا، كما أن مصابيح "LED" تعد الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن الجهات المعنية نجحت في الوصول إلى الناس وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة، وتطبيق هذه التحذيرات والتعليمات كافية لكبح جماح الاستهلاك العالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية