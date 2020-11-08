الاردن : اتفاق مع مستشفيات خاصة لتخصيص 1000 سرير لعلاج مرضى كورونا

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد إن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بكورونا مقلقة لكن المنظومة الصحية ما زالت قادرة على استيعاب الحالات التي تحتاج للعلاج.

وأوضح العايد في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لتعزيز القدرات الصحية والطبية، مضيفا "أحرزنا تقدماً ملموساً، وقد تم استئجار مستشفى خاص (هو مستشفى الجاردنز) وتخصيصه لحالات الإصابة بكورونا. بما يعزز قدرات المنظومة الصحية بسعة 180 سريراً و40 سرير عناية حثيثة".

وأكد العايد أن الحكومة اتفقت مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص على تخصيص ألف (1000) سرير عادي و180 سرير عناية حثيثة، بحيث يتم بموجب هذا الاتفاق تحويل بعض مرضى كورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة الداخلة في هذه الاتفاقية.

وأشار إلى توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة ولديها خبرة كبيرة في بناء وتجهيز المستشفيات الميدانية لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية موزعة في شمال ووسط وجنوب المملكة، مبينا أن سعة المستشفيات الميدانية مجتمعة هي 1050 سريراً عادياً و180 سرير عناية حثيثة.

وقال العايد "ستتم المباشرة في تنفيذ هذه المستشفيات الميدانية خلال أسبوع، وستنتهي أعمال تجهيزها خلال شهرين، وقد تمّت إجراءات التعاقد بنزاهة وشفافية وبإشراف الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة".

ونوه بتعزيز عدد الكوادر الصحية في القطاع العام من خلال تعيين عدد من الأطباء، والممرضين والكوادر الصحية الضرورية في مواجهة أزمة كورونا.

وشدد العايد على تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات ومنع التجمّعات، والفرق التفتيشية الرسمية، والأمن العام قاموا بضبط آلاف الحالات، ويتمّ الإعلان عن الإحصائيات بشكل يومي.