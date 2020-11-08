أخبار عاجلة

تعذيب حتى الموت.. زوجة تقتل طفلة صديقتها بمساعدة زوجها بسبب الفطام -
شبانة يكشف: غضب في المنتخب بسبب تكريم محمد صلاح -
شبانة: تراورى والشناوى خارج صفقات الأهلى وبيراميدز فى الصيف -
طريقة عمل ناجتس الدجاج فى المنزل من مطبخ رانيا النجار -
صلاح عبد الله: أهدى تكريمى لأمى اللى ما شفتنيش فى التليفزيون -
أمير مرتضى ينوى الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم -
شرط وحيد للأهلي فى صفقة تبادل محمد فاروق والشيخ مع بيراميدز -
إيناس الدغيدى ترقص أثناء تكريمها في ختام مهرجان الإسكندرية -
مدفن هند رستم مهدد بالانهيار بسبب المياه الجوفية -
بنك ناصر يدفع نفقة للمرأة المطلقة ويساعد الزوج المتعثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة الراجحي تختتم حملتها للتبرع بالدم بمشاركة الطلاب

Print
استمرت يومين بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام

جامعة الراجحي تختتم حملتها للتبرع بالدم بمشاركة الطلاب

نفذ مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الراجحي حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام وذلك بمقر الوحدة الصحية بالجامعة بمشاركة المنسوبين والطلاب.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين متتاليين على أركان توعوية وتثقيفية متنوعة وتقديم الإرشادات والنصائح حول التبرع بالدم.

وتهدف الحملة إلى تأكيد المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقدمها الجامعة للمجتمع ،والحث على العمل التطوعي الصحي وتنمية روح التطوع بين الطلاب والمشاركة الفعالة في ظل الاحتياجات المتزايدة للدم فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.

فيما أشاد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع على التعاون والتجاوب الدائم والمستمر بين الجامعة والقطاعات الحكومية والتي تسهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، مقدماً الشكر لمستشفى البكيرية العام على تفعيله المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تعكس مفهوم التكاتف بين افراد المجتمع محققاً نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية