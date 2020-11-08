أخبار عاجلة

تعذيب حتى الموت.. زوجة تقتل طفلة صديقتها بمساعدة زوجها بسبب الفطام -
شبانة يكشف: غضب في المنتخب بسبب تكريم محمد صلاح -
شبانة: تراورى والشناوى خارج صفقات الأهلى وبيراميدز فى الصيف -
طريقة عمل ناجتس الدجاج فى المنزل من مطبخ رانيا النجار -
صلاح عبد الله: أهدى تكريمى لأمى اللى ما شفتنيش فى التليفزيون -
أمير مرتضى ينوى الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم -
شرط وحيد للأهلي فى صفقة تبادل محمد فاروق والشيخ مع بيراميدز -
إيناس الدغيدى ترقص أثناء تكريمها في ختام مهرجان الإسكندرية -
مدفن هند رستم مهدد بالانهيار بسبب المياه الجوفية -
بنك ناصر يدفع نفقة للمرأة المطلقة ويساعد الزوج المتعثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئاسة الجزائرية في بيان لها: الرئيس تبون وضعه الصحي في تحسن

Print
الرئاسة الجزائرية في بيان لها: الرئيس تبون وضعه الصحي في تحسن الرئاسة الجزائرية في بيان لها: الرئيس تبون وضعه الصحي في تحسن
بصدد استكمال بروتوكول العلاج

الرئاسة الجزائرية في بيان لها: الرئيس تبون وضعه الصحي في تحسن

قال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إن الرئيس عبدالمجيد تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجد، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.
وجاء في البيان: إن الطاقم الطبّي يؤكد أنّ رئيس الجمهورية، بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحة من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية