"ابن زعلة" يتفقد منتزه الوادي شمال صامطة

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وجه بالاهتمام بالصيانة وتشغيل النافورة

تفقد محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، اليوم الأحد، منتزه الوادي، شمال المحافظة.

جاء ذلك، في إطار جولاته التفقدية لمختلف أرجاء المحافظة، يرافقه رئيس بلدية صامطة، الدكتور سالم بن منيف.

واستمع المحافظ، خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس بلدية محافظة صامطة، عن المنتزه والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها، برفقة رؤساء أقسام النظافة والزراعة والكهرباء بالبلدية.

ووجّه المحافظ، بالاهتمام بصيانة المنتزه، وتشغيل النافورة واستكمال باقي الأعمال بالمنتزه، لزيادة أعداد المتنزهين هذه الأيام، موجهاً بالمتابعة الدائمة لكل ما من شانه راحة المواطن وتمتعه بالخدمات المقدمة له.