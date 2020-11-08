أخبار عاجلة

تعذيب حتى الموت.. زوجة تقتل طفلة صديقتها بمساعدة زوجها بسبب الفطام -
شبانة يكشف: غضب في المنتخب بسبب تكريم محمد صلاح -
شبانة: تراورى والشناوى خارج صفقات الأهلى وبيراميدز فى الصيف -
طريقة عمل ناجتس الدجاج فى المنزل من مطبخ رانيا النجار -
صلاح عبد الله: أهدى تكريمى لأمى اللى ما شفتنيش فى التليفزيون -
أمير مرتضى ينوى الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم -
شرط وحيد للأهلي فى صفقة تبادل محمد فاروق والشيخ مع بيراميدز -
إيناس الدغيدى ترقص أثناء تكريمها في ختام مهرجان الإسكندرية -
مدفن هند رستم مهدد بالانهيار بسبب المياه الجوفية -
بنك ناصر يدفع نفقة للمرأة المطلقة ويساعد الزوج المتعثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر لـ"وزير الخارجية الفرنسي": سنتتبع من يُسيء لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية

Print
شيخ الأزهر لـ"وزير الخارجية الفرنسي": سنتتبع من يُسيء لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية شيخ الأزهر لـ"وزير الخارجية الفرنسي": سنتتبع من يُسيء لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية

مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 08 نوفمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسنتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط.

وأَضاف خلال لقاء وزير الخارجية الفرنسي، الذي يجرى حاليا بمشيخة الأزهر بالدراسة، أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا، لـ ما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء.

وتابع شيخ الأزهر: "نرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، وليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا؛ لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع".

وقال الطيب لوزير الخارجية الفرنسي: "إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا".

ووصل قبل قليل، إلى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

لقاء شيخ الازهر ووزير الخارجية الفرنسي

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

الدولار ينهار أمام الجنية المصري... وخبراء: سيستمر في الانخفاض

الدولار ينهار أمام الجنية المصري... وخبراء: سيستمر في الانخفاض

مصر تُدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة في لاهاي

مصر تُدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة في لاهاي

شبكة عيون الإخبارية