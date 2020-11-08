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الاردن : 30 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل .. اسماء

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الاردن : 30 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل .. اسماء الاردن : 30 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل .. اسماء

جي بي سي نيوز  -  أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن 30 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت.

وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة، المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية:محطة الاستقلال 1,محطة الهاشمية/الزرقاء, محطة قنازع-زيزيا, محطة قوس النصر/جرش, محطة المفرق البلد, محطة الحصن, محطة الكرك المركزية, محطة القويرة, محطة الشوبكي - طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة خلدا 1, محطة العقبة 1 / أبناء كمال, محطة بيتولا.

وتشمل المحطات التابعة لشركة المناصير: محطة البوتاس, محطة الجيزة, محطة الشيدية, محطة الطريق الخلفي/العقبة, محطة الطنيب, محطة المطار, محطة ش.الشريف حسين/العقبة, محطة رم للمحروقات.

والمحطات التابعة لشركة توتال الاردن: محطة اليادودة, محطة مجمع الباصات/اربد, محطة الزرقاء الجنوبي, محطة القويرة, محطة راس النقب, محطة الحمر, محطة غور الصافي, محطة القطرانة, محطة الرصيفة.

جي بي سي نيوز

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