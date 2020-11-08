أخبار عاجلة

قوات حفظ السلام الروسية في طريقها إلى قره باغ -
دمشق: عودة اللاجئين مسألة وطنية -
الوفد الروسي يزور مركز الإقامة المؤقت في حرجلة بريف دمشق -
إثيوبيا وإقليم تيغراي.. تصاعد الصراع -
روسيا ترسل مروحيات حربية إلى قره باغ -
فرنسا تقرع ناقوس الخطر جراء كورونا -
اندلاع حريق في جسر يربط بين ولايتين أمريكيتين -
10 أسرار حول البيت الأبيض -
"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسلم روسيا 30 طفلا يتيما من مخيم "الهول" -
السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يطلع على تقرير مشروعات النقل بالمنطقة

Print
خلال استقباله بمكتبه اليوم المهندس الحويطي

أمير تبوك يطلع على تقرير مشروعات النقل بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، حيث اطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.
وخلال اللقاء نوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين
من جانبه أعرب المهندس الحويطي عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية