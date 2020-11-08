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محافظ ثادق يطلع على أهم منجزات التعليم عن بُعد.. ويشيد بدعم القيادة

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خلال استقباله مدير مكتب التعليم.. وعبَّر عن سروره لما شاهد من تطور

محافظ ثادق يطلع على أهم منجزات التعليم عن بُعد.. ويشيد بدعم القيادة

استقبل محافظ ثادق، سلمان بن عبدالله العجمي، بمكتبه بالمحافظة، مدير مكتب التعليم بمحافظة ثادق، عبدالرحمن بن عبدالله الماجد، حيث استمع إلى شرح شامل ومفصل عن إنجازات التعليم عن بُعد على مستوى المملكة وقنوات «عين» ومنصة «مدرستي».

واطلع "العجمي" خلال اللقاء على إحصائية منصة مدرستي على مستوى مدارس مكتب التعليم بثادق، والجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم وعبر إداراتها ومكاتبها في رفع مستوى التعليم عن بعد ليحقق للطالب المهارات التي يتطلبها من المنهج الدراسي في ظل جائحة كورونا التي تسببت في عدم ذهاب الطلاب إلى مدارسهم.

وعبر محافظ ثادق عن سروره لما شاهده من تطور للتعليم عن بعد وجهود وزارة التعليم وإداراتها ومكاتبها في إيصال المعلومة للطالب وشرحها وهم في منازلهم عبر وسائل التقنية الحديثة، مشيداً بالدعم الذي يلقاه التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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