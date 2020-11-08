"التقاعد" تُطلق تطبيقها بإصداره الجديد وتحث عملاءها على التحديث

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يتيح تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية بينها "إصدار البطاقات التقاعدية"

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إطلاق تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد الذي يعمل على كافة الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيلiOS وAndroid، داعية عملاءها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.



ويعرض التطبيق إمكانية تناول أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء مع خاصية تفعيل الإشعارات، كما يتيح التطبيق بإصداره المحدّث تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية من بينها: خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية، وغيرها من الخدمات.



يُذكر أن العمل على تطبيق الأجهزة الذكية بُني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات، والتي تم فيها مراعاة جودة تقديم الخدمة من خلال تحسين عرض الخدمات للمستخدمين بمختلف شرائحهم من أفراد وجهات؛ مع الاهتمام بتحسين تجربة المستخدم، وتطوير الواجهات.