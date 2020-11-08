ننشر مواعيد هطول الأمطار على الإسكندرية حسب توقعات الأرصاد

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية خرائط ومواعيد هطول الأمطار على أحياء المحافظة، اليوم الأحد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد ووزارة الموارد المائية والري.

ووفقا للخرائط يتوقع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في الفترة من الساعة ٢ ظهراً إلى ٣ عصرا على أحياء مركز ومدينة برج العرب والعجمي، وكثافة متوسطة إلى خفيفة على باقي المناطق.

وفي الفترة من ٤ عصرا إلى ٧ مساءً، تشير الخرائط إلى سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وشرق، وكثافة متوسطة إلى خفيفة باقي المناطق.

فيما تشير الخرائط إلى إلي احتمالات كثافة متوسطة للأمطار على مناطق المنتزه أول والمنتزه ثان من الساعة ٨ إلى ١٠ مساءً.