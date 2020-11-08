أخبار عاجلة

قوات حفظ السلام الروسية في طريقها إلى قره باغ -
دمشق: عودة اللاجئين مسألة وطنية -
الوفد الروسي يزور مركز الإقامة المؤقت في حرجلة بريف دمشق -
إثيوبيا وإقليم تيغراي.. تصاعد الصراع -
روسيا ترسل مروحيات حربية إلى قره باغ -
فرنسا تقرع ناقوس الخطر جراء كورونا -
اندلاع حريق في جسر يربط بين ولايتين أمريكيتين -
10 أسرار حول البيت الأبيض -
"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسلم روسيا 30 طفلا يتيما من مخيم "الهول" -
السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التقاعد" تُطلق تطبيقها بإصداره الجديد وتحث عملاءها على التحديث

Print
يتيح تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية بينها "إصدار البطاقات التقاعدية"

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إطلاق تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد الذي يعمل على كافة الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيلiOS وAndroid، داعية عملاءها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.


ويعرض التطبيق إمكانية تناول أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء مع خاصية تفعيل الإشعارات، كما يتيح التطبيق بإصداره المحدّث تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية من بينها: خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية، وغيرها من الخدمات.


يُذكر أن العمل على تطبيق الأجهزة الذكية بُني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات، والتي تم فيها مراعاة جودة تقديم الخدمة من خلال تحسين عرض الخدمات للمستخدمين بمختلف شرائحهم من أفراد وجهات؛ مع الاهتمام بتحسين تجربة المستخدم، وتطوير الواجهات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية