أخبار عاجلة

قوات حفظ السلام الروسية في طريقها إلى قره باغ -
دمشق: عودة اللاجئين مسألة وطنية -
الوفد الروسي يزور مركز الإقامة المؤقت في حرجلة بريف دمشق -
إثيوبيا وإقليم تيغراي.. تصاعد الصراع -
روسيا ترسل مروحيات حربية إلى قره باغ -
فرنسا تقرع ناقوس الخطر جراء كورونا -
اندلاع حريق في جسر يربط بين ولايتين أمريكيتين -
10 أسرار حول البيت الأبيض -
"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسلم روسيا 30 طفلا يتيما من مخيم "الهول" -
السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغامدي" يوجه برفع جودة خدمات الرعاية لتحقيق التحول الصحي بالشرقية

Print
خلال زيارة تفقدية له شملت مراكز "إرادة والعيون والقطيف"

وجّه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، منسوبي مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى القطيف المركزي، بتطبيق أعلى معايير الجودة؛ وذلك لتحقيق تطلعات المرضى والموظفين؛ سعياً لتحقيق أهداف التحول الصحي ورفع جودة خدمات الرعاية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لتلك المرافق اطلع خلالها على سير العمل في العيادات والجهود التي يبذلها الطاقم من خلال سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمونها للمستفيدين.

وتجول "الغامدي" على جميع الأقسام الطبية والإدارية بالمستشفيات، والتقى بعدد من الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى، وأطلع الرئيس التنفيذي على أبرز المشاريع التي تنفذ في المستشفيات، حيث تم الاطلاع على ما تم في مجمع إدارة والصحة النفسية بالدمام من تجهيز فلل التنويم، وفي مستشفى القطيف المركزي تم الاطلاع على مراحل مشروع مركز طب الأسنان، بالإضافة إلى أهم المشاريع المنفذة في مستشفى العيون التخصصي بالظهران.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن هذه الزيارات للمستشفيات والمجمع تهدف إلى لقاء الكوادر الصحية والإدارية العاملة بها، والتأكد من أن الخدمات الصحية لمنشآت التجمع تتماشى مع خطة التحول الصحي، بالإضافة إلى ما يقدم للمرضى من خدمات، بتوفير كامل الحلول والإمكانيات الطبية بأعلى جودة ممكنة في أقصر وقت ممكن، والاطلاع على ما تم من إنجار للمشاريع المنفذة حالياً.

وأضاف أنه -ولله الحمد- يحظى الجانب الصحي في مملكتنا الغالية بالدعم الكامل من لدن قيادتنا الرشيدة يحفظها الله، حيث الكوادر الطبية في المنطقة الشرقية -وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه -يرعاهما الله- وبتوجيهات وزير الصحة تعمل على تسخير كل الإمكانات الصحية والطبية في المنطقة، مبيناً أن التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية يؤمن بأهمية حماية المجتمع من الأمراض والسلوكيات الخاطئة.

وأضاف الدكتور "الغامدي" أن هذه الزيارات للمستشفيات والمجمع تهدف إلى لقاء الكوادر الصحية والإدارية العاملة بها، والتأكد من أن الخدمات الصحية لمنشآت التجمع تتماشى مع خطة التحول الصحي، بالإضافة إلى ما يقدم للمرضى من خدمات بتوفير كامل الحلول والإمكانيات الطبية بأعلى جودة ممكنة في أقصر وقت ممكن والاطلاع على ما تم من إنجار للمشاريع المنفذة حالياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية