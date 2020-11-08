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حسن راتب والطوخي في عزاء شقيقة الإعلامي محمد فودة

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حسن راتب والطوخي في عزاء شقيقة الإعلامي محمد فودة حسن راتب والطوخي في عزاء شقيقة الإعلامي محمد فودة

مصراوي Masrawy

02:40 م الأحد 08 نوفمبر 2020

كتبت – مروة شاهين:

قدم الآلاف من أبناء مدينة زفتي واجب العزاء في وفاة سوسن فودة، شقيقة الإعلامي محمد فودة، إذ أقيم العزاء أمس السبت في مدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وقدم واجب العزاء في مدينة زفتى، خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور سامي عبد العزيز، والنائبة البرلمانية الدكتورة صبورة السيد، والدكتور خالد عزازي رئيس مجلس إدارة جامعة المستقبل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة زفتي.

يذكر أن شقيقة الإعلامي محمد فودة، رحلت عن عالمنا مساء أمس الأول الجمعة.

عزاء شقيقة محمد فودة

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