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وزير الطاقة: المملكة حريصة على تطوير العلاقات واستدامتها مع العراق

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وزير الطاقة: المملكة حريصة على تطوير العلاقات واستدامتها مع العراق وزير الطاقة: المملكة حريصة على تطوير العلاقات واستدامتها مع العراق
في كلمة له خلال اجتماع اللجنة العراقية العليا في بغداد صباح اليوم

وزير الطاقة: المملكة حريصة على تطوير العلاقات واستدامتها مع العراق

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان "حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الأشقاء في العراق، والعمل على الإسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات".

جاء ذلك في كلمة له عبر الدائرة التلفزيونية خلال اجتماع اللجنة العراقية- السعودية العليا، الذي جرى في بغداد صباح اليوم.

وأشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، "إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

ومن جهته، قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الأحد: إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وأشار إلى رغبة الوفد السعودي بتقديم الدعم اللازم.

وخلال اجتماع اللجنة العراقية- السعودية العليا، الذي جرى في بغداد صباح اليوم، أكد وزير النفط العراقي: "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة".

ونقل بيان عن "عبدالجبار" وفق " اليوم" قوله إن "هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الأشقاء، التي نهدف من خلالها إلى تفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقية للتعاون وتقديم الدعم اللازم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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