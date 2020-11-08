تدخل حيز التنفيذ يوم تنصيبه.. "بايدن" يشكل خلية أزمة خاصة بـ"كورونا"

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تضمّ علماء وخبراء يضعون خطة لمكافحة الفيروس

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تشكيل خلية أزمة خاصة بفيروس كورونا المستجدّ، غدًا (الاثنين) في وقت تتكثّف القيود في أوروبا حيث تتسبب بتظاهرات رافضة وأعمال عنف في لايبزيغ في ألمانيا.

وأوضح "بايدن" أن هذه الخلية ستضمّ علماء وخبراء وسيكلفون بوضع خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير (كانون الثاني) 2021 ، يوم تنصيبه، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتخذ "بايدن" بذلك موقفاً معاكساً تماماً لموقف خصمه دونالد ترامب الذي لطالما قلل من شأن الوباء.

وتواجه الولايات المتحدة وهي البلد الأكثر تضرراً من الوباء في العالم، ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بالمرض، مع أعداد قياسية تُسجّل منذ عدة أيام، وسجّلت الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أكثر من 122 ألف إصابة جديدة و991 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 ألف وفاة.الرئيس الأميركي جو بايدن