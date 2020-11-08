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"تعليم الشرقية" يشرع في تركيب كاميرات مراقبة عالية الحساسية لـ 178 مدرسة

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"تعليم الشرقية" يشرع في تركيب كاميرات مراقبة عالية الحساسية لـ 178 مدرسة "تعليم الشرقية" يشرع في تركيب كاميرات مراقبة عالية الحساسية لـ 178 مدرسة
ضمن برامج الأمن والسلامة وتعمل ليلاً ونهارًا بخاصية كاشف للحركة

تشرع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية بقطاعيها "البنين– والبنات" قريباً في تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة تشمل 178 مدرسة بمدن ومحافظات المنطقة ضمن مرحلتها الأولى.

وفي هذا الصدد أشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى أن مشروع كاميرات المراقبة بالمدارس، يأتي امتداداً لخارطة البرامج والمشاريع التي تضطلع بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية وبما يحقق الأهداف المنشودة التي ترسم خطوطها العريضة وزارة التعليم لتهيئة البيئة المدرسية وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة التي تنعكس على أداء سير العملية التعليمية.

ونبه الباحص إلى أن المشروع يتضمن تركيب كاميرات مراقبة شبكية عالية الحساسية تعمل ليلاً ونهارًا، حيث تحتوي على خاصية كاشف للحركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي تعليم المنطقة في تغطية جميع مدارسه بكاميرات المراقبة في المراحل القادمة ضمن جدولة زمنية.الإدارة العامة للتعليم المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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