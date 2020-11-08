بيانات رسمية| الصحة تكشف أكثر أحياء القاهرة إصابة بكورونا: حلوان في المقدمة (قائمة)

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشفت بيانات رسمية أعدتها وزارة الصحة والسكان، عن ترتيب إصابات فيروس كورونا المستجد داخل أحياء محافظة القاهرة.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كشفت أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب بيانات الوزارة، احتلت حلوان صدارة المناطق الأكثر إصابة بكورونا، تليها منطقة شرق مدينة نصر، ثم المطرية، ثم المرج، ثم الساحل.

فيما احتلت منطقة النزهة أقل المناطق إصابة بكورونا، ثم مصر الجديدة، ثم مصر القديمة، والمقطم.

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