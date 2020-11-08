عمها يعتزم حضور التنصيب.. الهنود يحتفلون بانتخاب كامالا هاريس نائبة للرئيس الأمريكي

★ ★ ★ ★ ★

أطلقوا مفرقعات نارية وتجمعوا في قرية أسلافها

أطلق الهنود مفرقعات نارية اليوم (الأحد) ابتهاجاً بانتخاب كامالا هاريس نائبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معلنين أنها تمثل لحظة فخر للأمريكيين الهنود.

وفي قرية أسلافها في جنوب الهند، على بعد حوالي 8000 كيلومتر من واشنطن العاصمة، كان الأطفال يمسكون بصور "هاريس" بينما تجمع الناس احتفالاً بالنصر الذي حققته هي والرئيس المنتخب جو بايدن، وفقاً لـ"رويترز".

وقال وزير الحكومة في ولاية تاميل نادو الجنوبية آر كاماراج، الذي انضم للاحتفالات: "امرأة من هذه القرية الصغيرة تشغل الآن أحد أعلى المناصب في الولايات المتحدة، إنها لحظة فخر".

من ناحيته، أوضح عمها أنه يعتزم حضور حفل التنصيب في يناير المقبل.

وولدت "هاريس" لأم هندية وأب جامايكي، وكلاهما هاجر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ودخل التاريخ من خلال ابنتهما التي أصبحت أول امرأة تفوز بثاني أعلى منصب في الولايات المتحدة في الانتخابات.

وغالبًا ما تتذكر "هاريس"، التي زارت القرية عندما كانت في الخامسة من عمرها، المشي مع جدها لأمها على شواطئ مدينة تشيناي الجنوبية خلال الرحلات السنوية من الولايات المتحدة.

وذكرت "هاريس" في خطاب ألقته عام 2018، أن تلك المحادثات مع جدها، الذي كان من بين ملايين الأشخاص الذين انضموا إلى حركة الاستقلال الهندية، تركت أثرًا عميقًا عليها.كامالا هاريس الهنود مفرقعات نارية