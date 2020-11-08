دعمًا لتدابير كورونا.. "أمانة مكة" تعتمد أول مكتب هندسي عن بُعد

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تسهيلاً لإجراءات المواطنين وتوفيرًا للعناء ومواكبة للتطور التقني

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التنمية العمرانية أول مكتب هندسي عن بُعد؛ دعماً للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت مديرة وحدة المكاتب الهندسية المهندسة هناء باقديم أن خطوة اعتماد المكاتب الهندسية عن بُعد جاءت تسهيلاً لإجراءات المواطنين، وتوفيراً لعناء الجهد والوقت، ومواكبة للتطور التقني الذي تشهده الأمانة بما يحقق تكاملية الإجراءات مع المكاتب الهندسية وتلبية كافة الاحتياجات لتأهيل المكاتب الهندسية وفق الضوابط المعتمدة.

وأشارت "باقديم" إلى أن الأمانة تعتمد بشكل كامل على الخدمات الإلكترونية، التي تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، للوصول إلى تحقيق الجودة والسرعة والسهولة في تقديم الخدمات البلدية.أمانة العاصمة المقدسة