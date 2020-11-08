بالترتيب.. وزيرة الصحة تكشف عدد الإصابات بالمحافظات بآخر أسبوع

مصراوي Masrawy
01:08 م الأحد 08 نوفمبر 2020
كتب - أحمد جمعة:
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية من 1 فبراير وحتى أمس السبت.
وقالت الوزيرة إن محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح هيّ أكثر المحافظات إصابة بكورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد و استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.
وأوضحت أن محافظات: البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء وأسيوط والدقهلية أقل المحافظات إصابة بكورونا خلال آخر أسبوع.