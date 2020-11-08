بالترتيب.. وزيرة الصحة تكشف عدد الإصابات بالمحافظات بآخر أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية من 1 فبراير وحتى أمس السبت.

وقالت الوزيرة إن محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح هيّ أكثر المحافظات إصابة بكورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد و استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وأوضحت أن محافظات: البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء وأسيوط والدقهلية أقل المحافظات إصابة بكورونا خلال آخر أسبوع.