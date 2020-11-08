"تقنية مكة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية

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للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/ 1442هـ والتقديم إلكترونيًّا بعدة تخصصات

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة؛ بدءًا من 7/ 4/ 1442هـ، وحتى 16/ 4/ 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـامة للتدريب التقني والمهنـي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/ 1442هـ.

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي، أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب- تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية- تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية- تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية- تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة- تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب "العبادي" بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية، بتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.الكلية التقنية مكة المكرمة