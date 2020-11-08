أخبار عاجلة

قوات حفظ السلام الروسية في طريقها إلى قره باغ -
دمشق: عودة اللاجئين مسألة وطنية -
الوفد الروسي يزور مركز الإقامة المؤقت في حرجلة بريف دمشق -
إثيوبيا وإقليم تيغراي.. تصاعد الصراع -
روسيا ترسل مروحيات حربية إلى قره باغ -
فرنسا تقرع ناقوس الخطر جراء كورونا -
اندلاع حريق في جسر يربط بين ولايتين أمريكيتين -
10 أسرار حول البيت الأبيض -
"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسلم روسيا 30 طفلا يتيما من مخيم "الهول" -
السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العواد يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى عددٍ من الدول

Print
العواد يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى عددٍ من الدول العواد يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى عددٍ من الدول
استعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان منوّهاً بالتطورات

العواد يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى عددٍ من الدول

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، عدداً من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

واستعرض جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية