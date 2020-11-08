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الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا
من جنسيات مختلفة ليبلغ مجموع الحالات 142,143 حالة

الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 142,143 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,291 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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