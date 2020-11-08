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بعد وصول جثماني الزوجين.. مصادر كويتية تُحذّر من السفر إلى تركيا

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بعد وصول جثماني الزوجين.. مصادر كويتية تُحذّر من السفر إلى تركيا بعد وصول جثماني الزوجين.. مصادر كويتية تُحذّر من السفر إلى تركيا
لجنة "كورونا" سترفع تقريرًا اليوم حول آخر مستجدات الوضع الصحي بالبلاد

بعد وصول جثماني الزوجين.. مصادر كويتية تُحذّر من السفر إلى تركيا

حذّرت مصادر صحية كويتية مطلعة من السفر إلى تركيا وعدد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي، جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت المصادر، في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، عن احتمالات لإضافة تركيا إلى قائمة الدول الـ34 التي يُمنع القادمون منها من دخول الكويت؛ وذلك بعد وفاة عدد من المواطنين الكويتيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بها خلال الأسابيع الماضية؛ لافتة إلى وصول جثمانيْ زوجين كويتيين من تركيا أول أمس الجمعة، بعد وفاتهما عقب إصابتهما بالوباء.

وأوضحت أن لجنة كورونا سترفع تقريرًا، اليوم، إلى وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وآخر مؤشرات الوباء إقليميًّا ودوليًّا؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي غدًا الاثنين.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر حكومية عن أن الكويت قطعت منتصف الموجة الثانية من (كورونا)؛ مؤكدة أن المؤشرات حتى الآن في وضع جيد، مقارنة بالدول الأوروبية ودول المنطقة التي دخلت الموجة الثانية للفيروس؛ موضحة أن هناك تخوفًا من والسلطات الصحية الكويتية، بأن يتسبب يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة المقرر في 5 ديسمبر المقبل، وما بعد إعلان النتائج والندوات ومناسبات العشاء للفائزين، في زيادة عدد الإصابات؛ محذّرة في الوقت نفسه من أن عودة حظر التجول مطروح متى ما استدعت الأوضاع ذلك.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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