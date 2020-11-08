أخبار عاجلة

قصة نجاح شاب ترك القاهرة لأرض الفيروز وحول قطعة أرض بنويبع لمزرعة منتجة -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 10/11/2020 -
برئاسة القصبي.. مجلس التنسيق السعودي العراقي يعقد أعمال دورته الرابعة اليوم -
أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن -
"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري" -
أمطار الباحة وحائل.. "رعدية" تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة -
جراحة دقيقة تُعيد الحركة لطفل الـ"3" سنوات بمستشفى سليمان الحبيب -
أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
كم رَبِح سهم "فايزر" عقب إعلانها عن اللقاح التجريبي لـ"كورونا"؟ -
8 الصبح - إبتكارات وإختراعات الفراعنة وكيف كانت سابقة لعصرها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحسين" ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة

Print
"الحسين" ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة "الحسين" ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة

انضم المهندس فهد بن إبراهيم الحسين؛ الى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة، الذي يرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وعضوية الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل والأمير محمد بن خالد الفيصل (رئيس مجلس إدارة شركه الاتصالات )، والدكتور عبدالله العبدالقادر (رئيس المجلس الاستشاري لهيئة سوق المال)، وسليمان الحميد (المحافظ السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية).

ويعد المهندس فهد الحسين؛ من الكفاءات المتميزة في مجال المال والأعمال، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تولى قيادة أكبر عملية اندماج بين مقدمي خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية متمثلة في شركات: أول نت، ونسيج، والعالمية؛ مكونة بذلك شركة تعد أكبر مقدم خدمة إنترنت في المنطقة والتي تم الاستحواذ عليها من قِبل شركة الاتصالات السعودية في عام 2006م، وعمل كذلك رئيساً تنفيذياً للشركة الدولية لهندسة النظم؛ ليحقق نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات تقنية المعلومات للقطاعات العسكرية والحكومية.

وتولى المهندس فهد؛ كذلك الرئيس التنفيذي لشركة تقنية القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعمل حالياً في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، خصوصاً في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات.

وسبق أن ترأس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية بالرياض، وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على درجة الماجستير في الاتصالات من قسم الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، إضافة إلى عديد من الدورات المتقدمة في مجال المال والأعمال في كل من هارفرد وإنسياد.

جدير بالذكر أن مجموعة الفيصلية من المجموعات التجارية المعروفة والكبيرة بالمنطقة وتم تأسيسها عام 1971م، وتعمل في عديد من المجالات التجارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاستثمار السعودية تتعاون مع "الوطني لإدارة النفايات" لتفعيل استثمارات القطاع

الاستثمار السعودية تتعاون مع "الوطني لإدارة النفايات" لتفعيل استثمارات القطاع

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

مد وجزر العلاقات الأمريكية - السعودية.. توافق تاريخي وقيمي

مد وجزر العلاقات الأمريكية - السعودية.. توافق تاريخي وقيمي

شبكة عيون الإخبارية