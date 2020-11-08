شاهد.. "بردورات زجاجية مضيئة" بدوار مدخل جزيرة المرجان بالدمام

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لتحسين المشهد الحضري ضمن مبادرة "أنسنة المدن" وبرنامج جودة الحياة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء بلدية وسط الدمام، بتركيب البردورات الزجاجية المضيئة في الدوار الواقع عند مدخل جزيرة المرجان بكورنيش الدمام، ضمن مبادرة "أنسنة المدن" التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة، وفي إطار جهود تحقيق متطلبات الأهداف الجمالية والبيئية للمدن؛ وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البردورات تعمل إضاءتها بتقنية LED المصاحبة للبيئة وذات العمر الافتراضي طويل الأمد ومقاومة للماء والأتربة والصدمات، وتضفي على الدوار شكلًا جماليًّا، وتساهم في الحد من الحوادث أثناء القيادة الليلية كونها تتماشى مع أنظمة السلامة المرورية.

وقال الشمري إن بلدية وسط الدمام تعمل وفق استراتيجية الأمانة، التي تهدف لتقديم الخدمات البلدية في نطاق واسع بوسط الدمام كونها مركزًا تجاريًّا بالمدينة.

وبيّن أن تركيب البردورات الزجاجية المضيئة في الدوار الواقع عند مدخل جزيرة المرجان، يسهم في تحسين المشهد الحضري، كما يحسن المنظر العام، والمحافظة على الصورة الجمالية للمدينة، وخاصة الواجهات البحرية والأماكن الجمالية بالمنطقة.

أمانة المنطقة الشرقية