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الجامعة العربية ترحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية

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الجامعة العربية ترحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية الجامعة العربية ترحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية
التصويت يجسّد التزام المجتمع الدولي تجاهها وحقوق الشعب الفلسطيني على رأسها

الجامعة العربية ترحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية

رحبت جامعة الدول العربية بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية بأغلبية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة والقدس.

وأكّد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي؛ في تصريح اليوم، أن التصويت يجسّد التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بالتأكيد على الدور المهم الذي تقوم به "الأونروا" منذ إنشائها في تقديم الخدمات الحيوية لما يزيد على 5.5 مليون لاجئ في مناطق عملياتها الخمس والتأكيد على كفاءتها وفاعليتها.

وأشاد بالدول التي سارعت إلى تقديم مساهمتها أخيراً للأونروا؛ لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، والتي تنعكس على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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