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ما قصة هذه الصورة التي انتشرت لعائلة بايدن؟

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ما قصة هذه الصورة التي انتشرت لعائلة بايدن؟ ما قصة هذه الصورة التي انتشرت لعائلة بايدن؟
هؤلاء أبلغوه بالفوز بالرئاسة

ما قصة هذه الصورة التي انتشرت لعائلة بايدن؟

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية قصة هذه الصورة التي نشرتها نعومي بايدن، حفيدة الرئيس جو بايدن، وتكشف عن لحظة فرحة الأسرة عند إعلان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية؛ فقد قضى جو بايدن أغلبية اليوم في المنزل مع عائلته، مستمتعين بهذه اللحظة التي عملوا من أجلها معًا لسنوات عديدة. وفي الواقع كان أحفاد جو بايدن هم الأشخاص الذين أبلغوه أنه قد تجاوز ذلك الحد (270 صوتًا) وأنه الرئيس المنتخب.

كانت هناك صورة تم نشرها بعدها بفترة وجيزة من قِبَل حفيدته الكبرى، نعومي بايدن، والتي أظهرت تلك اللحظة وهي تحتضن الرئيس بعد فوزه بهذا السباق بفترة وجيزة.

وقضى بايدن اليوم أيضًا في بعض المحادثات الهاتفية؛ إذ تحدث مع رئيسه السابق باراك أوباما، كما تحدث أيضًا مع صديق كان على اتصال مع بايدن خلال الأيام القليلة الماضية، وقال إنه بايدن كان هادئًا جدًّا، ويعرف بوضوحٍ المهامَ التي تنتظره.جو بايدن الانتخابات الرئاسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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