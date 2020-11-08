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عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني الباحة": اتصلوا على 998 للطوارئ

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عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني الباحة": اتصلوا على 998 للطوارئ عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني الباحة": اتصلوا على 998 للطوارئ
أمطار تتواصل حتى 9 مساءً مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني الرؤية

عقب تنبيه الأرصاد الماطر..

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات من الأمطار الرعدية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.مديرية الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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