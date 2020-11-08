أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 10/11/2020 -
برئاسة القصبي.. مجلس التنسيق السعودي العراقي يعقد أعمال دورته الرابعة اليوم -
أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن -
"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري" -
أمطار الباحة وحائل.. "رعدية" تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة -
جراحة دقيقة تُعيد الحركة لطفل الـ"3" سنوات بمستشفى سليمان الحبيب -
أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
كم رَبِح سهم "فايزر" عقب إعلانها عن اللقاح التجريبي لـ"كورونا"؟ -
8 الصبح - إبتكارات وإختراعات الفراعنة وكيف كانت سابقة لعصرها؟ -
8 الصبح - الاشتراكي لويس أرسي يؤدي اليمين رئيسا لبوليفيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جراحة ناجحة لتصحيح انحراف عمود فقري بمستشفى الملك فهد بالمدينة

Print
جراحة ناجحة لتصحيح انحراف عمود فقري بمستشفى الملك فهد بالمدينة جراحة ناجحة لتصحيح انحراف عمود فقري بمستشفى الملك فهد بالمدينة
لمريض يعاني من حالة تؤثر على استقرار ثبات الجسم والجهاز التنفسي

جراحة ناجحة لتصحيح انحراف عمود فقري بمستشفى الملك فهد بالمدينة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، بقيادة الدكتور بسام حسين الأحمدي، في تصحيح انحراف عمود فقري بنسبة ٩٠٪، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل بيّن الدكتور بسام الأحمدي استشاري العظام والعمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المشرف على الحالة، أنه تمت معاينة حالة المريض في عيادة جراحة العظام والعمود الفقري، وبعد الكشف الإكلينيكي والسريري وفحوصات الأشعة، تَبَيّن أنها تعاني من (الجنف) وهو مرض يسبب انحراف في العمود الفقري.

وأكد الأحمدي أن درجة الانحراف كانت ٧٠ درجة، وقد تؤثر على استقرار ثبات الجسم، وأيضًا قد تؤثر على الجهاز التنفسي.

وأضاف بعد مناقشة الحالة مع المريضة وذويها، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لتصحيح الانحراف، وأجريت العملية وتم تصحيح العمود الفقري بنسبة ٩٠٪، وخرجت المريضة بعد مكوثها خمسة أيام في المستشفى بحالة صحية جيدة واستمرار متابعتها في العيادات الخارجية.

من جانبه أثنى مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور حسين بن حسن أشقر على التعاون المميز بين الطواقم الطبية، والذي ساهم -بفضل الله- في نجاح العملية الجراحية؛ مطالبًا الجميع ببذل قصارى جهدهم للرقي بمستوى الخدمة المقدمة.فريق طبي مستشفى الملك فهد العام المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برئاسة القصبي.. مجلس التنسيق السعودي العراقي يعقد أعمال دورته الرابعة اليوم

برئاسة القصبي.. مجلس التنسيق السعودي العراقي يعقد أعمال دورته الرابعة اليوم

أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن

أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن

"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري"

"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري"

أمطار الباحة وحائل.. "رعدية" تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة

أمطار الباحة وحائل.. "رعدية" تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة

شبكة عيون الإخبارية