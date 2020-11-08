"عملية منتصف الليل".. معارض يفضح "أردوغان": يتحمّل الانهيار الاقتصادي

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قال: لا يمكنه التهرُّب من مسؤوليته عن الوضع المتراجع وإقالة محافظ "المركزي"

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان؛ إن الإدارة الاقتصادية للبلاد والرئيس رجب أردوغان؛ هم المسؤولون عن الوضع الاقتصادي الحالي، وليس الجهاز البيروقراطي الواقع تحت سيطرتهم بشكل مخالف للقانون.

جاء ذلك تعليقاً على قرار "أردوغان"؛ الخاص بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال؛ وتعيين رئيس الهيئة الإستراتيجية والتخطيط التابعة لرئاسة الجمهورية ناجي إقبال بدلاً منه.

وأكد "باباجان"، أن الرئيس لا يمكنه التهرُّب من مسؤوليته عن الوضع الاقتصادي المتراجع باتخاذ قرارٍ مثل هذا.

ووفق "زمان" التركية، تصريحات "باباجان"؛ نائب رئيس الوزراء الأسبق، جاءت في مؤتمر حزبه بولاية ماردين، السبت؛ حيث قال: "أقيل محافظ البنك المركزي بعملية في منتصف الليل؛ ولكن لا يجب أن ننسى أبداً أن السبب الرئيس وراء ما يحدث في الاقتصاد هو النظام الرئاسي وإدارته القائمة على استبعاد الأفكار المشتركة والتفكير المؤسسي، والذي يُنفّر العقول. لن يكون ممكناً حل أزمات هذا البلد دون تغيير هذه العقلية".

وأوضح "باباجان"؛ المعروف بمهندس النهضة الاقتصادية لتركيا خلال توليه منصب وزير الاقتصاد، أنه عندما غادر الحكومة كان عجز الموازنة 24 ملياراً، لكنه الآن وصل إلى 29 ملياراً، قائلًا: "يريدون أن يحملوا موظفاً واحداً مسؤولية كل ذلك؛ لن يتمكّن رئيس الجمهورية أو الأشخاص المطبقون لتعليمات الإدارة الاقتصادية، من الهرب من الحساب".

وتابع: "هذه الحكومة جعلت البلاد في هذا الوضع. لا يمكنكم أن تهربوا من هذه المسؤولية، الأمر ليس بهذه السهولة. هذا الشعب ليس أبله لهذه الدرجة.. مع الأسف الدولة تُدار الآن بطريقة لا تعرف الشفافية".رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان