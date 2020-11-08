بلدة إيرلندية تحتفل بفوز بايدن بالرئاسة.. لهذا السبب

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مسيرات جابت الشوارع ولوحة جدارية للرئيس المنتخب

احتفل سكان بلدة بالينا في إيرلندا، التي يقيم فيها عدد من الأقارب البعيدين للرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بفوز الأخير بالرئاسة الأمريكية.

وشهدت شوارع بالينا التي يقطنها عشرة آلاف نسمة، احتفالات صاخبة عقب الإعلان عن فوز بايدن، الذي ينحدر أسلافه من هذه المدينة الواقعة غرب إيرلندا.

وحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية؛ فإن عشرة من أجداد الرئيس المنتخب بايدن، قد ولدوا في إيرلندا.

ونقلت "سي إن إن" عن سميلر ميتشل وهو أحد السكان المحليين في بالينا قوله: "لقد أنقذت بالينا أمريكا الليلة.. لو لم تكن هناك بالينا لما كان وجود لبايدن".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإنه خلال مرحلة فرز الأصوات، واصل سكان بالينا دعم بايدن من خلال تنظيم مسيرات جابت شوارع المدينة التي أقامت لوحة جدارية للرئيس الأمريكي المنتخب في الساحة الرئيسية لبالينا.

ولا تعد بالينا المدينة الوحيدة التي تحتفل بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ قرعت أجراس كنيسة كارلينغفورد احتفالا بانتصار بايدن، ونظم حفل شارك فيه أطفال وفرقة موسيقية.

وكان الجد الأكبر لبايدن، جيمس فينيغان، قد وصل إلى نيويورك سنة 1850 قادمًا من كارلينغفورد، البلدة الساحلية التي تقع على بعد 70 ميلًا شمال دبلن.إيرلندا جو بايدن