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من تنبيهات الأرصاد: أمطار بجازان وسحب رعدية بتبوك

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من تنبيهات الأرصاد: أمطار بجازان وسحب رعدية بتبوك من تنبيهات الأرصاد: أمطار بجازان وسحب رعدية بتبوك
الهطولات تُصحَب بنشاط في الرياح وتشمل 5 محافظات

من تنبيهات الأرصاد: أمطار بجازان وسحب رعدية بتبوك

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٩ مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الوجه، وأملج، وضباء) بمنطقة تبوك.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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