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بنك "التنمية الإجتماعية": معالجة 120 ألف طلب للعملاء عبر "البوابة الحكومية"

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إحدى مبادرات "الجائحة" لتيسير التمويل للمواطنين.. تعامل مع 780 جهة وفرعاً

بنك

ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية في أثناء جائحة كورونا لتسهيل وتيسير الإجراءات التي تتم بين البنك والجهات الحكومية، كشف البنك عن معالجته أكثر من 120 ألف طلب لعملاء التمويل الاجتماعي والعمل الحر من خلال المعاملات الواردة عبر بوابة الجهات الحكومية الموحدة.

ويتعامل البنك، عبر البوابة مع 780 جهة وفرعاً للجهات الحكومية في جميع مناطق المملكة، من خلال تفويض 3100 مستخدم في تلك الجهات لإجراء العمليات وإكمال النماذج المتعلقة بطلب التمويل بشكل إلكتروني، حيث يحرص البنك على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية بهدف تيسير عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وأتمتتها وتسريع رحلة العميل في التقديم على المنتجات التمويلية للبنك.

وفي السياق ذاته، كرّم نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي؛ فريق العمل المعني بالبوابة الحكومية بقطاع التمويل الاجتماعي، مقدماً شكره وتقديره للفريق على الجهود المبذولة في خدمة عملاء البنك.

يُذكر أن البنك قام بإطلاق البوابة الحكومية، وهي إحدى الوسائل والحلول المبتكرة التي يطرحها البنك للجهات الحكومية استكمالاً لأتمتة جميع إجراءاته وتسهيل وصول منتجاته إلى مستحقيها عبر الجهات الشريكة في تقديم الخدمات التي تتمثل في معالجة الطلبات والاعتمادات التي تخص التمويلات الاجتماعية التي تتطلب مراجعة جهة العمل، مثل: (تعريف الراتب - الموافقة على حسم الأقساط).

بنك التنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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