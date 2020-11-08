أرزان ثروات مستشاراً لصفقة جديدة في "تمويل الميزانين" في الولايات المتحدة الأمريكية

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أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة لتمويل الميزانين لفرصة استثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن استراتيجية ارزان ثروات للتمويل حيث تم تطبيق هذه الاستراتيجية في الاستثمار العقاري Real Estate Index Linked Securities (“REILS”) المرتبط بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

تتركز هذه الصفقة وهي استثمار REILS الثالث على تمويل الميزانين للاستحواذ على محفظة عقارية مكونة من عقارين مختلفين في كل من ولايتي أوهايو وكاليفورنيا. حيث أن العقار الأول سيصبح مركز صحي سكني لإعادة التأهيل يمتد على مساحة 485,623 متر مربع وتم تطويره حديثاً للتركيز على الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول والمخدرات بالإضافة الى المشاكل السلوكية الصحية الأخرى ويقع المركز في ضواحي مدينة سنسناتي في ولاية أوهايو. أما العقار الثاني فيتكون من مبنى مكاتب يقع في وسط مدينة ساكرامنتو، عاصمة كاليفورنيا ويتألف من طابق واحد بمساحة 4,360 متر مربع مع بنية تحتية حديثة و مرافق خدمات. والجدير بالذكر بأن هذا المبنى قيد التجديد وسيتم تأجيره لشرطة الطرق السريعة التابعة لولاية كاليفورنيا لمدة 10 سنوات.

توفر صفقة الــــ REILS الحالية للمستثمرين إيراد ثابت بنسبة 9% من مبلغ قرض الميزانين، مدفوعة بشكل ربع سنوي بالإضافة إلى نسبة من أصل مبلغ القرض تزيد بشكل تصاعدي خلال فترة الاستثمار. هذا ومن المتوقع بأن يسترد عملاء أرزان ثروات مايقارب 98% من مبلغ الاستثمار من خلال الدفعات الربع سنوية فقط، بالإضافة إلى دفعة إضافية يتم استلامها بنهاية فترة الاستثمار. كما أن العائد الداخلي على الاستثمار المتوقع لصفقة الــــ REILS يترواح بين 10.4% الى 12.6% حيث ترتبط الدفعة الأخيرة بأداء مؤشر سوق العقارات في هذه المناطق.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار.

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

" تعتبر هذه الصفقة الثالثة ضمن استراتيجية تمويل الميزانين المتنامية التي صممت بهدف الاستفادة من عوائد مماثلة للاستثمار العقاري ولكن بمخاطر أقل. إن أهم مايميز استراتيجية الــ REILS لتمويل الميزانين هو هيكلة الصفقة المتضمنة جدولة تسديد القرض الذي يقلل مخاطر الاستثمار لعملائنا بالإضافة الى تحقيق دخل ثابت ومميز. إن الأصول التي يتم تمويلها من خلال هذه الصفقة تجمع بين عقد إيجار طويل المدة لحكومة ولاية كاليفورنيا وعقار ضمن قطاع الرعاية الصحية في منطقة تعاني من نقص في هذه الخدمات، مما يوفر استقراراً للدخل لايرتبط بتقلب الاقتصاد العام. إننا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة ، حيث تكافح الاقتصادات العالمية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، نواصل البحث عن الفرص التي تحافظ على ثروات عملائنا وتحميها مع تمتعهم بتدفق دخل متوقع و منتظم