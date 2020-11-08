انسداد عظمي وليونة.. تدخّل طبي يُنقذ حياة "مولودة الـ9 أيام" ببيشة

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ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد بالصدر ونجاح جراحي

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، من إنقاذ حياة رضيعة تبلغ من العمر 9 أيام تعاني من انسداد عظمي خلقي كامل في الأنف يمنعها من التنفس والرضاعة بشكل طبيعي مع ضعف وليونة شديدة لغضاريف الحنجرة.

وتم وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، والتي صاحبها ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد في الصدر. وتمكن الفريق الطبي -بفضل الله تعالى- من التدخل في الوقت المناسب بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

هذا وقد غادرت الطفلة المستشفى بعد تعافيها وهي بصحة جيدة، وتعامل مع حالة الطفلة فريق طبي مكون من: الدكتور حسين عتودي، والدكتورة نجوى استشارية أنف وأذن وحنجرة، والدكتور جابر الفيفي، والدكتور أنيس استشاري عناية حديثي الولادة، والدكتور حميد استشاري التخدير، ومحمد الدعرمي فني التخدير.فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال ببيشة