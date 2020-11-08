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"جامعة بيشة" تعلن المرشحين للقبول بماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية

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"جامعة بيشة" تعلن المرشحين للقبول بماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية "جامعة بيشة" تعلن المرشحين للقبول بماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية
تأتي ضمن مبادرة اليوم الوطني الـ٩٠ لمنسوبي الصحة الذين واجهوا جائحة كورونا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة، أسماء المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ، ممن تنطبق عليهم معايير مبادرة الجامعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي (٩٠) المشتملة على ترشيح مجموعة من منسوبي وزارة الصحة الذين واجهوا جائحة (كوفيد-19).

ودعت العمادة المرشحين إلى إرسال الوثائق والمستندات على البريد الإلكتروني للعمادة (dgs@ub.edu.sa) خلال مدة أسبوعين من تاريخ الإعلان، على أن تتضمن: (صورًا من وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، والتوصيات العلمية، والهوية الوطنية، وإفادة جهة العمل بأن المرشح ضمن المواجهين لجائحة كورونا أثناء فترة إعلان المبادرة، بالإضافة إلى الإقرار والتعهد بعد توقيعه من المرشح)؛ مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط: https://t.co/372Okm94JX?amp=1، وتحميل الإقرار والتعهد عن طريق الرابط: https://t.co/AT1ZwRPKqu?amp=1جامعة بيشة برنامج ماجستير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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