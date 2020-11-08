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تفاصيل " احتراق المركبة" تتكشف.. ضحية تصرخ وجانٍ يفر ولهذا غامر الشاب

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حادث وقع قرب مجمع تجاري شهير ودور مرجّح لكاميرات الفنادق.. و"سبق" حاضرة

تفاصيل

كشفت "سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المنتشر، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول احتراق مركبة لفتاة وهي تصرخ وتطلب المساعدة؛ أن الحادث وقع في محافظة الخبر، وتحديدًا بالقرب من أحد أشهر المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية.

وقالت المصادر: إن المركبة تحمل لوحات سعودية (إيجار) من إحدى الشركات، ومن يقودها فتاة من جنسية خليجية، وبرفقتها فتاة أخرى من نفس الجنسية، وأنه بعد أن تجاوزت المركبة الإشارة وهي خضراء، قامت مركبة أخرى بقطع الإشارة في الاتجاه المعاكس؛ لتحاول الفتاة تفادي المركبة لتصطدم بإشارة المرور والرصيف؛ وهو ما نتج عنه تأثر الجزء المخصص لبنزين المركبة، لتحترق.

وأضافت المصادر: "فور وقوع الحادث، وقبل احتراق المركبة، غادرت الفتاتان المركبة ليجتمع المارة لمساعدتهما دون أي إصابات لهما.

"سبق" تواصلت مع الشاب عبدالله العتيبي الذي ظهر في المقطع وهو يقوم بفتح المركبة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين في المركبة أثناء احتراقها، وقال: "قمت بفتح باب السيارة أثناء احتراقها للتأكد من عدم وجود أشخاص في المركبة؛ وذلك بعد سماع إحدى الفتاتين تنادي باسم فتاة أخرى، إضافة إلى أن قائدة المركبة تصرخ بأن شنطتها داخل المركبة وبها جوازات السفر، فقمت بفتح الباب لاستخراج الشنطة والعثور عليها قبل وصول النار لها.

وأضاف "العتيبي": "أدلينا بالشهادة مع الفتاتين لأنهم ضحية شخص متهور، قطع الإشارة وتسبب في ما حدث وفر هاربًا".

هذا وقد علمت "سبق" أن الجهات الأمنية ستلجأ لكاميرات المراقبة في الفنادق المجاورة التي وقع بجوارها الحادث؛ للعثور على تفاصيل الحادث ومعلومات عن المركبة التي فر قائدها من موقع الحادث.

تفاصيل

تفاصيل

الخبر احتراق مركبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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