أخبار عاجلة

8 الصبح - إبتكارات وإختراعات الفراعنة وكيف كانت سابقة لعصرها؟ -
8 الصبح - الاشتراكي لويس أرسي يؤدي اليمين رئيسا لبوليفيا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 10/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 10/11/2020 -
هو فيه أجمل من سيرة الحب -
آخر رحلة تجارية إلى باريس من مطار العاصمة الألمانية قبل إغلاقه -
صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جو بايدن في خطاب النصر: نحن مطالبون ببناء العدالة والقضاء على العنصرية

Print
جو بايدن في خطاب النصر: نحن مطالبون ببناء العدالة والقضاء على العنصرية جو بايدن في خطاب النصر: نحن مطالبون ببناء العدالة والقضاء على العنصرية
تعهد الرئيس الأميركي بأن يوحّد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقتهم

جو بايدن في خطاب النصر: نحن مطالبون ببناء العدالة والقضاء على العنصرية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ في خطاب النصر، الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، بالقول: "شعب هذه البلاد قال كلمته".

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ أمام أنصاره في ويلمينغتون ديلوير، بأن يكون أميركياً يوحّد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.

وأضاف، أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتّوا لترامب؛ مشيراً إلى أن جزءاً من التفويض الذي أُعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفعة أميركا.

وحول أزمة كورونا، أكّد بايدن أنه سيباشر من الإثنين، تشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد-19، مضيفاً: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد، وبناء العدالة والقضاء على العنصرية".

هاريس: فجر أميركي جديد

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب كاميلا هاريس؛ في خطاب النصر، إنهم منحوا فجراً جديداً للولايات المتحدة.

وأضافت هاريس؛ في كلمتها: "لقد حميتم نزاهة ديموقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة".

وأهدت هاريس؛ فوزها للنساء الأميركيات من مختلف الأعراق، مؤكدةً لكل الأميركيين: "أياً كان مَن صوّتم له؟ فسنكون نزهاء وموالين لكم جميعاً.الرئيس الأميركي جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وصلة مهارات بين مصطفى محمد وزيزو في اول ظهور له مع المنتخب

وصلة مهارات بين مصطفى محمد وزيزو في اول ظهور له مع المنتخب

محمد هاني يمازح طارق حامد ب"كوبري"اثناء مران المنتخب

محمد هاني يمازح طارق حامد ب"كوبري"اثناء مران المنتخب

ضحك وهزار بين لاعبي الاهلي والزمالك اثناء مران المنتخب

ضحك وهزار بين لاعبي الاهلي والزمالك اثناء مران المنتخب

وصلة هزار بين رمضان صبحي وبركات قبل مران المنتخب الاول

وصلة هزار بين رمضان صبحي وبركات قبل مران المنتخب الاول

شبكة عيون الإخبارية