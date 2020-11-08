بايدن يخطّط لإلغاء أمر ترامب الذي يحظر الهجرة من دول ذات أغلبية مسلمة

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ويعيد أمريكا إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية

يخطّط الرئيس المنتخب جو بايدن؛ للتوقيع بشكلٍ عاجل على سلسلة أوامر تنفيذية بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير 2021، من أبرزها إلغاء الحظر المفروض على الهجرة من عديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وذكرت "واشنطن بوست" أن بايدن؛ سيقوم بتغييرات عدة كان ترامب قد أقرّها في نظام الهجرة، كما سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين"، وهو برنامج يسمح للأطفال الموجودين في أمريكا بشكل غير قانوني، بالبقاء في البلاد وعدم ترحيلهم.. إلى جانب التوقيع على أمرين تنفيذيين لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن بايدن؛ سيعلن في أول أسبوع من تسلّمه البيت الأبيض، اسم وزير الصحة العامة، وذلك في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأكّد بايدن؛ أنه سيسمي بدءاً من يوم غد الإثنين فريق استشاريين للمساعدة على إطلاق خطة عمل للقضاء على فيروس كورونا.أمريكا جو بايدن